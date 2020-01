Spaghetti und o sole mio!

Ich liebe den Kalender, der die Aktionstage in diesem Jahr ausweist. Für Freitag, 17. Januar, verzeichnet er den „Tag der italienischen Küche“. Das ist doch eine prima Gelegenheit, mal wieder italienisch essen zu gehen. Da gibt es ja ganz wunderbare Restaurants in der Stadt und im Kreis Wolfenbüttel. Oder Sie bruzzeln selbst und verbinden das Kochen mit einer tollen Küchenparty. Schürze um und ab geht die Post. Und während die Spaghetti langsam vor sich hinköcheln, leckeres Tiramisu schon im Kühlschrank steht und darauf wartet weggeschleckert zu werden, rühren Sie die fantastische Tomatensoße im Topf um und genießen dabei einen Limoncello oder eine wunderbar süße italienische Limonade. Was für ein herrlicher Tag der italienischen Küche: O sole mio...

