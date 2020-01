Von Blumen und Keksen

Kennen Sie den Tag der Zimmerpflanze? Ich habe ihn gerade beim Stöbern im Internet entdeckt. Am 10. Januar findet dieser Aktionstag statt. Ich werde ihn nutzen und durch die eine oder andere Blumenhandlung in Wolfenbüttel stöbern. So manche Kostbarkeit, die eine kleine Freude in den Alltag zaubert, habe ich dort schon gefunden. Ich werde mal nach ein paar hübschen Ranunkeln Ausschau halten. Schließlich ist auf dem Wohnzimmertisch wieder ein Plätzchen frei, nachdem wir uns am Tag der Heiligen Drei Könige, vom Adventsgesteck verabschiedet haben. Was bleibt, ist der Teller mit den Adventskeksen. Kaum ist er leergefuttert, kommt Nachschub aus der Küche. Angesichts dieser Kalorien sollte ich zur Blumenhandlung wohl am besten joggen.

