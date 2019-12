Gefährliche Situation

Es passiert immer wieder, denn es ist so eine alltägliche Situation: Ein Lastkraftwagen will rechts abbiegen, während ein Radfahrer beabsichtigt, geradeaus weiterzufahren. Zwei Unfälle am Grünen Platz sind schon passiert, bei denen Menschen sogar ums Leben gekommen sind. Am Mittwoch war es wieder eine solche Verkehrssituation. Diesmal am Rehmanger. Eine Radfahrerin will geradeaus fahren, während ein Lkw-Fahrer mit seinem Laster nach rechts abbiegt. Der Lkw-Fahrer übersieht die Radfahrerin, fährt einfach rum. Die Frau macht eine Vollbremsung und springt von ihrem Rad ab. Glück gehabt! Frohe Weihnachten!

