Wir müssen uns gemeinsam zur Wehr setzen

Wut, Trauer und Bestürzung: Nach dem Attentat in Halle sitzt der Schock in dieser Woche bei vielen Menschen tief. Die Stadt und der Landkreis Wolfenbüttel wollten die Menschen nicht allein mit ihrer Trauer lassen und gleichzeitig ein Zeichen setzen gegen Antisemismus und Gewalttaten jeglicher Art. Die Gedenkstunde am Freitagnachmittag am jüdischen Mahnmal war ein wichtiges Zeichen. Wir lassen uns nicht einschüchtern, wir zeigen Gesicht. Um die 250 Wolfenbütteler sind spontan der Einladung gefolgt, um zu signalisieren, dass in unserer Stadt kein Platz ist für Angriffe auf unsere Demokratie. Wir alle sollen Teil einer wehrhaften Demokratie werden, hat Bürgermeister Thomas Pink gesagt. Doch was bedeutet es, diese zu verteidigen?

Entschlossenes Handeln ist Teil der Antwort. Gegenüber Feinden der freiheitlichen demokratischen Grundordnung soll sich der Staat nicht neutral verhalten, sondern sich zur Wehr zu setzen.

Immer wieder wird in diesem Zusammenhang diskutiert, wieviel Freiheit eine Demokratie verträgt und wieviel Sicherheit sie braucht. Auf der einen Seite soll extremistischen Kräften nicht zu viel politischer Spielraum gewährt werden, auf der anderen Seite schränken zu viele Verbote individuelle Freiheitsrechte ein.

Pink ist überzeugt, dass jetzt die Politik, die Sicherheitsorgane und die Justiz gefragt sind. Aber auch die Bürger sollten jeden Tag um ihre Freiheit kämpfen.

Gedenkveranstaltungen wie die am Freitag sind wichtig, um sich gegenseitig zu versichern, auf der „richtigen“ Seite zu stehen, gemeinsame Werte zu leben und diese auch zu verteidigen. Diesen Geist müssen wir alle in unseren Alltag tragen. Das ist nicht immer einfach. Wie oft schweigt man doch, wenn einer bei der Familienfeier über „DIE Ausländer“ schimpft oder im Bus Jugendliche rumpöbeln. Lieber keinen Stress provozieren oder die Aufmerksamkeit der anderen Passanten auf sich ziehen. Aber sich zur Wehr zu setzen, kann eben auch manchmal bedeuten, unbequem zu sein oder sich unwohl zu fühlen. Aber häufig geht es den anderen, die nichts sagen, genauso wie uns. Deswegen müssen wir gemeinsam kämpfen.

Nicht nur in der analogen, sondern auch in der digitalen Welt müssen wir darauf achten, dass der Dialog nicht verroht. Aus Worten können Taten werden. Manchmal bin ich schockiert, was sich in unseren Kommentarspalten oder unter Facebook-Posts abspielt. Es ist ein täglicher Kampf gegen die Hasskommentare – und manchmal scheint er aussichtslos.

Aber das Netz darf nicht zum Sumpf aus Beleidigungen und haltlosen Beschimpfungen verkommen. Auch das Internet ist Teil unserer Öffentlichkeit. Deswegen: Mischen Sie sich bitte auch dort ein. Argumentieren und diskutieren Sie mit. Genauso wie bei der Arbeit, in der Schule oder auf der Straße. Wenn wir aufhören, miteinander zu reden, hören wir auf uns zu verstehen.