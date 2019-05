Wolfenbüttels Aushängeschild ist nicht nur Lessing

Wer von Braunschweig in Richtung Harz oder in umgekehrter Richtung auf der A 395 fährt, begegnet vor je einer Ausfahrt nach Wolfenbüttel einer Hinweistafel mit der Aufschrift „Wolfenbüttel“. Darunter schaut die Vorbeifahrenden ein Porträt von Gotthold Ephraim Lessing an; neben ihm ist das...