Aberglaube

Heute Freitag, der 13. Ein Tag, an dem angeblich alles schief gehen soll, was man anfasst. Schenkt man dem Klischee den Glauben, müsste der geneigte abergläubische Mensch sich also Schornsteinfeger schubbern oder in der letzten Ecke des Portemonnaies nach einem Pfennig wühlen – Gegenfeuer quasi....