Bedürftige Schüler der OBS Sickte erhalten Laptops

Damit bedürftige Schüler am Homeschooling-Teilhaben können spendete die United Kids Foundations 15 Laptops an die OBS Sickte.

Insgesamt 15 Laptops spendete die United Kids Foundations, das Kindernetzwerk der Volksbank Brawo kürzlich an die Oberschule Sickt, welche diese an bedürftige Schülerinnen und Schüler für das Homeschooling verteilt. Die Corona-Pandemie, der daraus resultierende Lockdown mit seinen verordneten Schulschließungen und unumgänglichen Homeschooling verschlechtere die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen, die in sozial benachteiligten Familien aufwachsen, gravierend, so die United Kids Foundations in einer Mitteilung.

„Schülerinnen und Schüler ohne Zugang zu einem internetfähigen PC bleiben beim sogenannten Homeschooling vollkommen auf der Strecke. Mit unserem Sofortprogramm setzen wir deswegen genau an der richtigen Stelle an“, sagt Nicole Mölling, Leiterin der Direktion Salzgitter/Sickte der Volksbank Brawo und Botschafterin von United Kids Foundations bei der Laptop-Übergabe in Sickte. Die Laptops haben einen 15 Zoll-Bildschirm und sind mit dem Betriebssystem MS Schullizenz ausgestattet. Die Schülerinnen und Schüler können sich damit für die kostenfreie Nutzung von Office 365 Education mit Word, Excel, Powerpoint, Onenote und jetzt auch Microsoft Teams sowie weiteren Klassenzimmer-Tools registrieren. Die Geräte besitzen eine fünfjährige Garantie durch Ratiodata und sind zusätzlich mit einem lizenzfreien Openoffice-Paket ausgestattet.

Viele Schüler in Sickte mussten vom Handy aus arbeiten

Stefan Marken, Oberschulrektor der OBS Sickte freue sich nun einigen Kindern mehr ein effizienteres Arbeiten im Homeschooling anbieten zu können: „Viele Kinder arbeiten die Aufgaben mit dem Handy ab. Mit einem Laptop werden viel bessere Lernbedingungen geschaffen.“ Wie die United Kids Foundations, mitteilt stiftete sie als Corona-Sofortprogramm insgesamt 650 neue Laptops für das Homeschooling in der Region Braunschweig-Wolfsburg. Die Computer im Gesamtwert von über 500.000 Euro werden über die jeweils kommunal zuständige Stelle bedürftigen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt, um am digitalen Unterricht teilnehmen zu können.

„Der Notstand fehlender Computer ist offensichtlich. Aufgrund unseres Leitgedankens, allen Kindern für ihre Zukunft gleiche Chancen zu wahren und sich für ihre Belange einzusetzen, war uns klar, dass wir etwas unternehmen müssen“, erklärt Jürgen Brinkmann, der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Brawo und Mitinitiator von United Kids Foundations, das Engagement.

„Unser Ziel ist es, kein Kind zurückzulassen. Grundvoraussetzung dafür ist angesichts der Corona-Bestimmungen zurzeit selbstverständlich, dass alle mit den dafür notwendigen Geräten ausgestattet sind, um überhaupt am Homeschooling teilnehmen zu können. Deswegen haben wir die Initiative ergriffen. Auch in diesem Fall zeigt sich, dass gemeinsam mehr geht.“

red