Neuerkeröder Spendenlauf findet diesmal digital statt

„Neuerkerode bewegt“ soll es am Sonntag, 25. April, heißen. Geplant ist laut Mitteilung ein Inklusionslauf digitaler Form, um Spenden für Menschen mit Behinderung möglich zu machen. Gemeinsam aktiv sein und Begegnungen ermöglichen – beides seien Fundamente des Neuerkeröder Inklusionslaufs. Damit das in Zeiten von Corona weiterhin aufrechterhalten werden kann, lädt die Evangelische Stiftung Neuerkerode am 25. April ab 10.30 Uhr für etwa eine Stunde zur großen Zoom-Konferenz ein.

Es gibt break-outs in digitalen Räumen

Geplant ist laut Veranstalter eine kurze Andacht, ein sportliches Aufwärmprogramm und der Austausch aller Sportler, Bürger, Mitarbeiter, Partner und Unterstützer in so genannten „break-outs“, also digitalen Räumen, damit man sich – wenn schon nicht live – zumindest im Netz treffen kann.

Die Teilnehmer sollen sich dann ab 11.30 Uhr per Fahrrad, Rollstuhl, joggend, walkend oder im Rahmen eines Spaziergangs auf die Strecke begeben – jeder für sich, aber für die gemeinsame Sache. Unterwegs seien kleine Highlights mit Stärkungen und kleinen Geschenken geplant: Beim Straßenverkauf in Neuerkerode gebe es Smoothies, im Café Kreuzgang in Braunschweig selbstgemachte Energyballs (beides wird von der Mehrwerk gGmbH in der Zeit von 12 bis 15 Uhr offeriert).

Mehrere Einrichtungen machen Angebote

In der Klostergärtnerei in Riddagshausen könnten von 13 bis 16 Uhr kleine Kräuter-Töpfchen abgeholt werden. Das Landhaus Querum biete von 13 bis 16 Uhr Apfelschorle und Obstspalten an. Auch beteilige sich die Braunschweigische Landessparkasse mit dem Team „Azubis zeigen Herz“, das im Café Kreuzgang Äpfel sowie Bananen und in der Klostergärtnerei Powerriegel verteile.

Die Teilnahme am Inklusionslauf sei kostenlos. Wer dennoch etwas spenden möchte, kann das über drei Wege tun:

1. Die Neuerkeröder Wohnen und Betreuen GmbH plant laut Mitteilung weitere gesundheitsfördernde sowie sportpädagogische Angebote für Menschen mit Behinderung im Dorf Neuerkerode. Es gibt ein Spendenkonto. Mehr unter www.netzwerk-esn.de/spenden

2. Wer etwas über den Onlineshop (www.esn-manufaktur.de) bestelle, engagiere sich automatisch auch für Projekte, bei denen Menschen mit Behinderung qualifiziert und in Arbeit gebracht würden.

3. Eine Übersicht über weitere Spendenprojekte sowie die Möglichkeit, eine Online-Spende zu tätigen, gibt es unter folgendem Link: www.netzwerk-esn.de/spenden.

Sämtliche Teilnehmer können nach der sportlichen Betätigung einen Screenshot der zurückgelegten Strecke oder von sich selbst an inklusionslauf@neuerkerode.de schicken – aus den eingesendeten Fotos entstehe im Nachhinein eine Dokumentation und Würdigung, die auf der Homepage und den Social-Media-Kanälen veröffentlicht werde.

Eine Anmeldung ist möglich unter inklusionslauf@neuerkerode.de – alle weiteren Informationen gibt es per E-Mail.