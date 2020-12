Cremlinger Grüne und Umweltverbände gegen Gewerbegebiet

Der Landkreis Wolfenbüttel will sich mit den Städten Braunschweig und Wolfsburg und dem Landkreis Helmstedt zusammentun, um ein großes Gewerbegebiet am Autobahnkreuz Wolfsburg/Königslutter am Elm (A2/A39) im nordwestlichen Teil des Landkreises Helmstedt zwischen Braunschweig und Wolfsburg zu entwickeln. Je nach Zuschnitt des Gewerbegebietes könnte auch eine Fläche auf dem nordöstlichen Gebiet der Gemeinde Cremlingen im Landkreis Wolfenbüttel dazugehören.

Bereits mehrfach hatten wir über die Pläne für ein interkommunales Gewerbegebiet berichtet. Nun ist das Thema auch auf der Agenda der politischen Gremien im Landkreis. Am Montagabend berieten die Mitglieder des Kreiswirtschaftsausschusses über das Thema. Eine Machbarkeitsstudie soll beauftragt werden mit dem Ziel, die Potenziale einer gewerblichen Entwicklung in dem betreffenden Bereich zu prüfen. Kreistag entscheidet im Januar Die Kosten der Machbarkeitsstudie inklusive zentraler Fachgutachten in derzeit geschätzter Höhe von 200.000 Euro sollen zu jeweils 25 Prozent von den Beteiligten getragen werden. Das heißt, dass der Landkreis Wolfenbüttel für die erste Planungsphase ein Budget in Höhe von 50.000 Euro für das Jahr 2021 einplanen würde. Der Wirtschaftsausschuss gab das Thema nach Auskunft des Kreissprechers Andree Wilhelm ohne Empfehlung an den Kreisausschuss weiter, der am 14. Dezember nicht öffentlich tagt. Im Januar entscheidet dann der Kreistag. Bereits jetzt regt sich Widerstand sowohl in der Bürgerschaft (wir berichteten), als auch in der Lokalpolitik und bei Umweltverbänden. Mit dem Projekt würde „vollständig die Bedeutung dieser Flächen als Offenlandschaft und Biotopverbundbereich für die Fauna, die Wichtigkeit von landwirtschaftlichen Flächen für die Ernährung und auch den Klimaschutz“ negiert, teilen die Cremlinger Grünen mit. Auch die Bemühungen, den Bereich touristisch und für die Naherholung zu erschließen, würden zunichtegemacht. Umweltverbände lehnen Projekt ab Der Kreisverband des Naturschutzbundes (Nabu) Wolfenbüttel kritisiert unter anderem auch, dass sich das geplante Gewerbegebiet auf naturschutzrechtlich besonders geschützten Teilen erstrecke. „Auch bei noch so nachhaltiger Nutzung und schonendem Bauen zerstört die Versiegelung der Flächen die originäre Funktion des offenen Bodens mit den entsprechenden Verlusten für Natur und Landschaft“, heißt es in einer Mitteilung des Nabu. Der Kreisverband Wolfenbüttel des Verkehrsclub Deutschland (VCD) lehnt die weiteren Planungen und Aktionen zu dem Gewerbegebiet am Autobahnkreuz ab. Die Belastungen für Natur und Umwelt würden durch den Verkehr erheblich gesteigert. Außerdem würden wichtige Naturflächen versiegelt und zerschnitten. „Dieses Gebiet mit seiner einmaligen geologischen Vielfalt von einzigartiger natürlicher und landschaftlicher Vielfalt genießt eine landesweite Bedeutung “, teilt Martin Zimmermann, Vorstandsmitglied des VCD, mit.