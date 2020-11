Kein Trinkwasser am Dienstag in Apelnstedt und Sickte

Der Wasserverband Weddel-Lehre (WWL) muss am Dienstag, 24. November, zwischen 8 und 12 Uhr die Trinkwasserversorgung in Apelnstedt sowie in der Straße Wolfskamp in Sickte unterbrechen. Hintergrund sei der Anschluss des Baugebietes Salzdahlumerstraße an die Trinkwasserversorgung, teilt er mit. Zudem erneuert der WWL Teile der Anlagen. Die Kunden werden gebeten, sich mit Trinkwasser zu bevorraten und alle Wasserhähne abzudrehen.

red