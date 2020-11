Klein Schöppenstedt. Die Tatzeit kann genau begrenzt werden wegen der fahrplangemäßen An- und Abfahrt des Busses. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte beschädigen Wartehäuschen in Klein Schöppenstedt

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Freitag, 23.17 Uhr, und Samstag, 6.38 Uhr, die beiden Seitenscheiben des Wartehäuschens der Bushaltestelle Helmstedter Straße/Neeteweg in Klein Schöppenstedt beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 933-0 oder direkt an die zuständige Polizeistation Cremlingen unter (05306) 9322 3-0.

red