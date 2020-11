Weddel. Der Einbruchsversuch ereignete sich am Samstag. Betroffen war ein Einfamilienhaus am Kantor-Reiche-Ring in Weddel. Zeugen werden gesucht.

Einbrecher scheitern in Weddel an Tür und Fenster

Unbekannte haben nach Polizeiangaben versucht, am Samstag, 7. November, im Zeitraum zwischen 12.30 und 19.30 Uhr durch Aufhebeln einer Terrassentür und eines Fensters in ein Einfamilienhaus in Weddel am Kantor-Reiche-Ring einzudringen.

Schadenshöhe ist unklar

Dieser Versuch misslang jedoch offensichtlich, so Wolfenbüttels Polizeisprecher Frank Oppermann. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens könnten derzeit keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05331) 9330.

red