Radfahrer wird bei Unfall bei Sickte leicht verletzt

Ein 57-jähriger Radfahrer ist laut Polizei am Dienstag, 3. November, gegen 16.30 Uhr bei einem Unfall leicht verletzt worden. Er habe am Kreisverkehr auf der Landesstraße 625, Höhe A 39, zwischen Sickte und Schöppenstedter Turm das bevorrechtigte Auto eines 18-Jährigen übersehen. Durch den Zusammenstoß sei der Radfahrer gestürzt. An Fahrrad und Auto sei Schaden in Höhe von zirka 1500 Euro entstanden.

red