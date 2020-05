Wieder Einbrüche in Denkter Gartenlauben

Erneut, so die Polizei Wolfenbüttel, sind Unbekannte in Gartenlauben in Groß Denkte eingedrungen. Die jüngste Tat ereignete sich demnach im Zeitraum zwischen Samstag, 2. Mai, und Sonntag, 3. Mai. Die Täter brachen in drei Gartenlauben des Kleingartenvereins am Mühlenweg ein.

Schaden von zirka 1000 Euro

Aus den Lauben wurden unter anderem Kleidungsstücke, Lebensmittel, ein Spielecomputer sowie eine Kaffeemaschine entwendet, berichtet die Polizei. Der entstandene Gesamtschaden werde auf zirka 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05331) 9330.