Markus-Schultze-Band trifft in Lucklum auf die Indiegos

Lucklum. Die legendäre Weihnachtsparty findet auch in diesem Jahr in der Wegwarte statt. Am Zweiten Weihnachtstag gastieren die Feinen Herren.

Die Geschichte der Wegwarte geht weiter, und damit auch die beliebten Konzerte am ersten Weihnachtsfeiertag von Markus Schultze und den Indiegos sowie den Feinen Herren am zweiten Feiertag. Alle Jahre wieder kommen laut Mitteilung zahlreiche Fans und Weihnachtsheimkehrer in Lucklum zusammen, um das Fest der Liebe, die Zukunft und die Erinnerung an glorreiche alte Zeiten im Schlucklum zu feiern.

Markus Schultze und Band haben dort vor 25 Jahren ihr erstes und einziges Album „Climbing Trouble Mountain“ präsentiert. Zum Jubiläum spielen die Indiegos formerly known as Sisyphean Task ein paar ihrer eigenen Lieblingstitel von damals. Und einen Haufen Songs, die sie inspirieren, von gestern bis heute. Schlucklum-Hits von Union Carbide Productions über die Foo Fighters bis zu Depeche Mode. Mit zwei Stromgitarren, einer Orgel und einer akkuraten Rhythmusgruppe. Markus Schultze, bekannt unter anderem von „Pop meets Classic“ und „Harz aber herzlich“, singt und moderiert. Im Anschluss legt DJ Lucius Indie- und Alternative-Hits auf. Beginn ist am Mittwoch, 25. Dezember, um 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro.

Die Feinen Herren geben sich am zweiten Feiertag die Ehre. Die Band um Frontmann Axel Uhde und Gitarrist Helge Preuß besteht aus exzellenten Musikern der Braunschweiger Rock-, Soul- und Bluesszene, die seit zwei Jahrzehnten die guten Zeiten rollen lassen. Sie servieren groovige Soul- und Bluesklassiker, dass sich die Tanzflächenbohlen biegen. Beginn ist Donnerstag, 26. Dezember, um 20.30 Uhr.

17 Euro.