Neuerkeröderin erneut in Beirat gewählt

Sie erhielt von den Wahlpersonen der 41 Mitgliedseinrichtungen in Deutschland in den Beirat der Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkrankung im Bundesverband evangelischer Behindertenhilfe (BeB) die zweitmeistern Stimmen, heißt es in der Mitteilung. „Im Beirat möchte ich mich unter anderem für Gleichberechtigung und für Verbesserungen des Bundesteilhabegesetzes engagieren,“ wird Bachmann in der Mitteilung zitiert. Zu dem Erfolg habe ihr Marcus Eckhoff, Geschäftsführer der Neuerkeröder Wohnen und Betreuen GmbH, gratuliert.

„Dass Frau Bachmann zum zweiten Mal in den Beirat gewählt wurde, ist zweifellos eine Bestätigung ihrer guten Arbeit. Die Wähler sehen in ihr eine gute Vertreterin und identifizieren sich mit den von ihr formulierten Zielen“, so Eckhoff. Der auf vier Jahre gewählte Beirat setze sich aus fünf Personen zusammen. Zur Wahl gestanden hätten

22 Kandidaten. Der Beirat unterstütze den Vorstand des BeB in seiner Arbeit. Unter anderem erarbeiteten die Mitglieder Stellungnahmen zu aktuellen Fragen der Politik für Menschen mit Behinderung. Die Themen kämen aus den Bereichen Arbeit, Wohnen, Freizeit und Ruhestand aus der Sicht von Menschen mit Behinderung.