Großtagespflege Lucklum bereits ausgebucht

Aus diesem Anlass trafen sich am Tag der offenen Tür Mitglieder des Vorstands des Vereins zur Förderung der Waldorfpädagogik in der Region und des Rates der Gemeinde Erkerode sowie Tagesmutter Olga Harder-Weimer.

Lucklums Bürgermeister Heinrich Füchtjohann überreichte Blumen und wünschte Erfolg. Er betonte, so heißt es in der Mitteilung, den Stellenwert der Tagespflege für die Gemeinde Erkerode, der damit ein eigenes Angebot zur Betreuung von Kindern unter drei Jahren ermöglicht werde. Damit möglichst viele Kinder das Angebot in Anspruch nehmen könnten, werde derzeit eine weitere Tagesmutter gesucht. Mit dieser personellen Verstärkung könne dann 2020 die Anzahl der Betreuungsplätze auf zehn erweitert werden. Voranmeldungen wiesen darauf hin, dass die Einrichtung im ersten Halbjahr 2020 bereits ausgebucht sei.

Der Verein habe sich unter anderem intensiv um die Räume, das Personal, die Belegung der Plätze, Spielzeug, Einrichtung und anderes mehr gekümmert. Derzeit sei die Großtagespflege direkt auf dem Rittergut untergebracht. Nach dem Umbau solle sie ins einstige Forsthaus umziehen, in dem ab Spätsommer auch die Kita starten solle.