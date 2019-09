Neuerkeröder Bürger pressen Saft aus eigenen Äpfeln

Drei Tage haben sie geschüttelt. An mehr als 350 Baumstämmen gerüttelt und sich hundertfach gebückt. Es ist Apfelerntezeit in Neuerkerode. 48 Bewohner und 7 Mitarbeiter des inklusiven Dorfes der Evangelischen Stiftung haben in dieser Woche vor allem eines getan: geerntet. „Im Gegensatz zum vergangenen Jahr war die Ernte mies“, sagt Johanna Trillhose, Mitarbeiterin der Tagesförderung. Das ist ihre erste Ernte. Ihre Kollegen haben ihr...