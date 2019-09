Destedt. Er wird für das Gremium in Destedt offiziell verpflichtet. Der Bürgermeister stellt eine musikalische Veranstaltung des Seniorenkreises vor.

Michael Marsel ist neues Ortsratsmitglied in Destedt

Im Destedter Ortsrat rückte Michael Marsel von der SPD-Liste für den ausgeschiedenen Diethard Winter nach. In der jüngsten Sitzung stellte sich Marsel vor und wurde von Ortsbürgermeister Matthias Böhnig auf die Niedersächsische Gemeindeordnung hin verpflichtet, heißt es in einer Pressemitteilung des Ortsrates.

Damit ist das Gremium wieder komplett. Beschlossen wurde in der Sitzung, dass innerorts ein Baufeld mit 6 bis 8 Baugrundstücken an der Schulstraße beplant werden kann. Im Ort sollen außerdem Blumenwiesen und Frühblüher ausgesät und ins Erdreich eingebracht werden. Die schon seit zwei Jahren mit der Grundschule Destedt durchgeführte Pflanzaktion erfreut sich im Dorf großer Beliebtheit, so die Mitteilung weiter.

Arbeitsgruppensprecher Spielplatz, Thomas Klusmann (SPD), konnte mitteilen, dass demnächst die von den Kindern gewünschte Seilbahn auf dem Spielplatz an der Schulstraße aufgebaut werden wird.

Ortsbürgermeister Böhnig lud zu einer besonderen Veranstaltung ein. Der Seniorenkreis Destedt veranstaltet zusammen mit dem Ortsrat am Freitag, 20. September, 17 Uhr, einen musikalischen Abend im Schafstall für Jung und Alt. So wie bereits im letzten Jahr erfolgreich veranstaltet, wird zu Rock- und Popmusik getanzt und gesungen.