Schulenrode lädt ein zum Rapsblütenfest

Schulenrode Ein Rapsblütenfest findet am Samstag, 5. Mai, ab 15 Uhr in Schulenrode statt. Gefeiert werden soll auf einem Platz vor dem Ortseingang. Unter anderem gibt es einen Infostand des Landvolks sowie eine Hüpfburg. An einem Bienenstock informiert Heinz Künne aus Veltheim über die Insekten. Auch werden...