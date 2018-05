Schützen haben einen neuen Vereins-Chef

Das teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit. Die Satzungsänderung müsse über einen Notar ans Amtsgericht gegeben werden. Das entscheide über den Antrag.

Der bisherige Vorsitzende Friedrich Brandes stehe aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr als für das Amt zur Verfügung. Die Suche nach einem Nachfolger habe sich erwartungsgemäß schwierig gestaltet. Nachdem Herbert Fuhrmann seine Bereitschaft zur Kandidatur erklärt habe, hätten ihn die Mitglieder einstimmig gewählt. Stellvertreterin wurde Iris Schultz. Auch sie wurde ohne Gegenstimmen gewählt. Iris Kramp ist Kassenwartin, Marlies Hein Schießsportleiterin, Friedrich Brandes Waffenwart. „Es herrscht Zuversicht, dass es gut weitergeht mit dem Schützenverein Schulenrode“, heißt es in der Pressemitteilung.

Seit April wird wieder auf der Bogenschießanlage trainiert. Auch beteiligt sich der Verein wieder am Kinderferienpass in den Sommerferien. Beim Schützenfest im September findet in diesem Jahr ein Tanzvergnügen statt.