Es gibt grünes Licht für den Radweg zwischen Evessen und Lucklum

Der Radweg zwischen Evessen und Lucklum kommt. Damit erfüllen sich nun die Hoffnungen der Evessener Radweginitiative. Am Dienstag trafen sie sich in Wolfenbüttel mit der Landtagsabgeordneten und Evessener Bürgermeisterin Dunja Kreiser. Kreiser und Erkerodes Bürgermeister Heinrich Füchtjohann hatten Einzelheiten zum geplanten Radweg mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel besprochen....