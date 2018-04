Polizei erwischt Fahrer unter Drogeneinfluss

Gardessen Ein Fahrverbot als Folge wird einen 18-jährigen Mann erwarten, der Samstagnacht gegen 1.04 Uhr in Gardessen, Am Sandbach, mit seinem Pkw Ford in eine Verkehrskontrolle der Polizei geriet. Hierbei wurde festgestellt, dass er den Wagen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte. Das...