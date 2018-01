In Schandelah werden acht Bäume gefällt

Schandelah Der Ortsrat Schandelah hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit notwendigen Baumfällungen in Schandelah befasst. Grundlage sei das Baumkataster der Gemeinde Cremlingen, berichtete Ulrike Stucki (CDU) auf Nachfrage unserer Zeitung. So sollen in Schandelah zwei...