Cremlinger können Verwaltung Schäden per App melden

Einwohner können zukünftig Meldungen verschiedenster Schadenssituationen in der Gemeinde Cremlingen an die Verwaltung auch per Smartphone übermitteln. Dazu sind drei Schritte nötig, heißt es in der Pressemitteilung der Verwaltung.

Foto per Handy aufnehmen, GPS-Daten ermitteln und Schadenskategorie auswählen. Möglich ist dies durch die App Meldoo und die Zusammenarbeit mit dem Gründerteam der leanact GmbH Braunschweig, so die Verwaltung. Die App Meldoo sei für alle gängigen Smartphones verfügbar. Sie können kostenlos genutzt werden und könne über den Apple-Store und Google-Play heruntergeladen werden.

Die Entwickler der App hätten es sich zur Aufgabe gemacht, einen weiteren Kommunikationsweg zwischen Einwohnern und Verwaltung zu ermöglichen. „Durch die App ist es möglich, sehr schnell Informationen über entstandene Schäden mit konkreten Ortsangaben zu erhalten“, wird Bürgermeister Detlef Kaatz zitiert. „Wir erhoffen uns dadurch eine schnellere und effizientere Behebung der gemeldeten Schäden.“

Die weiteren Kommunikationswege, schriftlich oder per Telefon unter (0 53 06) 80 20 oder auch die persönliche Vorsprache könnten auch weiterhin genutzt werden.

Die Einführung der App wertet Kaatz als weiteren wichtigen Schritt in Richtung Bürgerbeteiligung. „Wir sind auf die Mithilfe und Hinweise unserer Einwohner angewiesen.“

Vorgesehen sei zukünftig auch, dass der Absender der Meldung zeitnah eine Eingangsbestätigung zur Schadensmeldung erhalten soll. Das Angebot sei zunächst einmal auf ein Jahr angelegt, um Erfahrungen mit der App zu sammeln.