Büro in Remlingen Ehrenamtliche in Elm-Asse werden weiter gestärkt

„Wir sind sehr glücklich, dass auch in den kommenden Jahren die Rahmenbedingungen für Ehrenamtliche in der Samtgemeinde Elm-Asse durch hauptamtliche Mitarbeiterinnen gestärkt werden.“ So werden Falk Hensel und Otmar Dyck, Vorsitzende der Freiwilligenagentur Jugend-Soziales-Sport, in einer Mitteilung zitiert. 2019 war demnach das Kompetenzzentrum Freiwilligenmanagement Elm-Asse gestartet. Hensel: „Ein großer Dank gilt den Mitarbeiterinnen vor Ort, die trotz Pandemie eine hervorragende Arbeit geleistet haben. Viele Ehrenamtliche konnten von den Angeboten und Hilfestellungen des Kompetenzzentrums profitieren.“

Künftig wird das Büro Freiwilligenagentur Elm-Asse heißen und damit die erworbene Bürgernähe verdeutlichen, heißt es weiter. Die Räume sind dieselben geblieben im ehemaligen Verwaltungsgebäude der Gemeinde im Kirchwinkel 4 in Remlingen.

Zukunftsfonds Asse fördert

Das Projekt Kompetenzzentrum Freiwilligenmanagement Elm-Asse sei von der Stiftung Zukunftsfonds Asse gefördert worden, auch das neue Projekt werde unterstützt. „Die durchgeführten Evaluationen der bisherigen Arbeit führten zu veränderten Handlungsansätzen und zeigten weitere Handlungserfordernis. Dies wird in den kommenden Jahren umgesetzt“, so Dyck.

In den vergangenen Jahren sei deutlich geworden, wie wichtig die Unterstützung von Ehrenamt sei. 2022 habe sich noch einmal unverkennbar gezeigt, wie die Menschen auf ehrenamtliche Angebote reagierten. Durch 19 Aktionen hätten ungefähr 1000 Menschen erreicht werden können. 47 größere Veranstaltungen und Projekte seien umgesetzt worden. „Genau hier wird die Freiwilligenagentur Elm-Asse weiter ansetzen und die Menschen begeistern“, versprechen Christine Becker und Anna Bussler aus der Freiwilligenagentur Remlingen.

Rahmenbedingungen für das Ehrenamt verbessern

Die Freiwilligenagentur Elm-Asse läuft unter dem Dach der Freiwilligenagentur Jugend-Soziales-Sport in Wolfenbüttel. Neben der Basisarbeit sind laut Mitteilung Fortbildungsmöglichkeiten und Qualifizierungsmaßnahmen ein wichtiger Teil der Arbeit, die schon in der Vergangenheit in Form von Workshops gut besucht wurde. Auch sollen unterrepräsentierte Gruppen gezielt angesprochen werden, Ehrenamtliche sollen vermehrt Unterstützungsangebote rund um Förderungen erhalten. Die Rahmenbedingen für Ehrenamt sollen verbessert werden.

Die Freiwilligenagentur Elm-Asse ist erreichbar per E-Mai unter info@engagiert-elmasse.de oder telefonisch unter (05336) 9489500.

red

