25 Vodafone-Haushalte in Halchter erneut vom Netz

Am Mittwoch verkündete der Vodafone-Konzern, dass die Störung in Halchter, wegen der bis zu 228 Kunden tagelang ohne Internet, Kabel-TV und Festnetztelefon waren, behoben sei. Am Donnerstag wiederum musste ein Sprecher der Mobilfunkgesellschaft einräumen, dass bei 25 der betroffenen Haushalte eine erneute Störung vorliege. „Diese hohe Zahl ist auffällig, darum haben wir direkt einen Servicetechniker losgeschickt“, so der Sprecher gegenüber unserer Zeitung.

Möglicherweise oberirdische Kabel erneut beschädigt

Möglicherweise seien einzelne Fasern der Kabelstränge, die noch nicht wieder unter die Erde verbracht worden seien, erneut beschädigt worden. Wie lange die Reparaturen dauern, konnte der Sprecher am Donnerstag noch nicht sagen.

