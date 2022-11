Ein Spaziergang auf dem Löwe-Pfad im Lechlumer Holz

Nicht weit entfernt von der Großbaustelle bei der ehemaligen Samson-Schule beginnt der Löwe-Pfad. Gut zwei Kilometer Wegstrecke bedeutet ein Spaziergang auf den gut gepflegten Wegen, die wie ein Quadrat durch das Lechlumer Holz führen. Wenn sich der Waldweg hinter Fahrrad- und Autoparkplatz nach wenigen Schritten zu einem lichten Platz weitet, stößt man auf einen freundlich lächelnden, aus Holz geschnitzten Löwen, der meinen lässt, man begegne vielleicht irgendwo im Unterholz dem König der Tiere. Nein, es ist nicht so. Der Name Löwe-Pfad entspringt einer ganz anderen Richtung: „Langfristige Ökologische Wald-Entwicklung“ – kurz gesagt Löwe – ist das Zauberwort.

Und das macht auch den Zauber dieses Waldstückes aus. Hier kann nebeneinander wachsen und vergehen. Infoschilder lassen das botanisch unkundige Auge staunen, was hier außer Buche oder Ahorn noch so alles am Wegrand steht.

„Es gibt soviel Unwichtiges, dass kann man hier gut vergessen“ sagt Brian Whittaker, der mehrfach wöchentlich den Löwe-Pfad entlang joggt. Foto: Stephan Querfurth

Mein Spaziergang beginnt mit einem Stopp gleich vorn an der Löwen-Statue. Ein Jogger stellt sich als Brian Whittaker vor. Seit 1987 lebe er, der Brite, ständig in Wolfenbüttel. „Jeden Tag macht mir der Wald hier eine andere Freude“, erzählt er. „Mal ist es feucht, dann trocken, mal gibt es Nebel, dann scheint die Sonne heiß, die Blätter verändern sich. Es ist gut für die Seele, hier durch den Wald zu laufen“, meint er und läuft weiter.

Andere sind noch schneller als er: Radfahrer, die den Wald vom Sattel aus genießen. Aber Spaziergänger bilden doch eindeutig die Mehrheit. Die vielfältigen Brauntöne der herabgefallenen Buchenblätter bedecken jetzt im November Waldboden und Weg. Walnuss und Stileiche stehen hier am Rand, immer und immer wieder Farne, zu denen sich auch Brennnesselbüsche gesellen und Walderdbeeren. Schilder verweisen auf die schnell wachsende Schwarzpappel oder die Walnuss. Unter den Schuhen knirscht der Kies und raschelt das Buchenlaub.

Vier Stationen vermitteln Wissen rund um das Thema Wald

Anja Gründel sagt, die Ruhe des Waldes trage dazu bei, dass man einfach gut durch den Tag komme. Foto: Stephan Querfurth

Anja Gründel ist mit ihrem Hund unterwegs. „Es gibt doch nichts Schöneres, als durch diesen ruhigen Wald zu gehen“, sagt sie. Diese Ruhe im Wald lässt sich durch nichts nehmen, selbst wenn Schulklassen oder die Kleinen aus einem Kindergarten lärmen.

Neben dem Vielen, was zu beklettern ist, auf dem man hüpfen oder balancieren kann, gibt es vier Stationen am Löwe-Pfad, die gut verständlich viel Wissen rund um den Wald und seine Bewohner vermitteln. Da geht es um den Waldboden und um Nachhaltigkeit, um Naturverjüngung, um Waldökologie und naturnahe Waldbewirtschaftung.

Neben dem Weg liegen aufeinandergestapelte Baumstücke. Seit Jahren liegen sie da. Moose sind auf ihnen gewachsen. Und die vielen Baumstümpfe: Pilze wachsen an ihnen, weiße Flechten haben sie überzogen, das Holz hat die Härte seines Aussehens verloren, wirkt porös, schwammig. Morbide und schön zugleich. „Totholz – von wegen tot“ steht auf einem der Schilder. Pilze und Bakterien siedeln sich auf dem Holz an, lerne ich, Asseln, Milben und Schnecken stellen sich dann ein und und verwandeln das ursprüngliche Holz in Erde. Sehr lebendig.

Oben über den noch grün und gelb schimmernden Baumwipfeln ballen sich Wolken unter einem herbstlich blauen Himmel. Sonnenstrahlen, die es bis zum Boden schaffen, zeichnen dort ein Schattenbild von Ästen und Zweigen. Irgendwo sind immer Vögel zu hören, singend, pfeifend, zwitschernd. Und manchmal hört man auch den Rettungshubschrauber knattern. Aber der Wald lässt sich durch nichts seine Ruhe nehmen. Man kommt an einer Vogelkirsche vorbei, einer Douglasie, vorbei an hochgewachsenen, sturmerprobten Stämmen und jungen Stämmen, die sich noch an Schneelast gewöhnen müssen. Die Pyramide als Kletterort und Ruhepunkt ist ebenso beliebt wie die auf Stelzen stehende hölzerne Höhe, hier kann man Vogelperspektive im Wald erfahren. Und durch das Unterholz schlängelt sich einsam ein Bohlenweg. Hoch oben in den Wipfeln rauscht der Wind, es erinnert an Brandung und Strand.

Eine etwa drei Meter hohe Stechpalme sticht ins Auge. Fettig-dunkelgrün mit stacheligen Blattstielen. Aus ihrem harten Holz sei der Zauberstab von Harry Potter gemacht, lese ich auf der Infotafel, und auch der Spazierstock von Goethe. Wenn die Kindergartenkinder durch den Wald jauchzen, kriechen sie gern in die sich reckende Spechthöhle oder das Eichhörnchen-Kugelhaus. Weiter, und vorbei am weißen Hickory, der Espe mit ihren lang gestielten Blättern, an Lärche, Eibe, Speierling und Wacholder.

Kinder- und Elternhände haben an mehreren Stellen aus armdicken Ästen ein Wald-Tipi gebaut. Manchmal klingen auch die hölzernen Töne des Wald-Xylophons zwischen den Baumstämmen hindurch. Und anderswo werfen der kleine Iven und der kleine Jonah das braune Buchenlaub in die Luft und lachen laut die trudelnden Blätter an.

