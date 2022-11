Unfall auf A36: 29-Jähriger verliert Kontrolle über Porsche

Bei einem Unfall auf der Autobahn 36 im Landkreis Wolfenbüttel sind am Donnerstagmorgen zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 29-Jähriger zusammen mit seiner 19-jährigen Begleiterin gegen 8.25 Uhr auf der A36 in Richtung Braunschweig. In Höhe der Ortschaft Flöthe verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Porsche 911 und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte von der Schutzplanke ab und schleuderte nach links, wo es zum Stehen kam.

Die Insassen wurden durch den Unfall eingeklemmt. Beide mussten durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Vorsorglich landete auch der Rettungshubschrauber in der Nähe der Unfallstelle, heißt es. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Insassen nur leicht verletzt wurden. Beide wurden mit Rettungswagen ins Klinikum Wolfenbüttel gebracht. Für die Bergung musste die Autobahn kurzfristig gesperrt werden.

red

