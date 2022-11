Insektenhotel in Semmenstedt enthüllt

In Semmenstedt ist kürzlich ein Fünf-Sterne-Insektenhotel enthüllt worden. Darüber berichten der VUT Hedeper (Verein unabhängiger Treiber) die Schützengesellschaft Semmenstedt. Die Idee war 2019 entstanden. Der VUT mit dem Vorsitzenden Peer Narup war Ideengeber und Erbauer. Die Schützengesellschaft mit dem Vorsitzenden Mike Saust führte das Ganze als Jugendprojekt durch und übernahm die Schirmherrschaft. Der Startschuss fiel im Jahr 2020 mit einem Malwettbewerb. Gesucht wurde die am besten nachbaubare Zeichnung.

Zuvor galt es, das Vorhaben vorzubereiten. Es musste etwa ein passender Ort gefunden werden, was dem Bericht zufolge Dank der Gemeinde Remlingen-Semmenstedt kein Problem darstellte. Schnell gab es einen Ortstermin in Semmenstedt an der Alten Sandkuhle, wo früher bereits eine Streuobstwiese angelegt wurde. „Dieser Ort passt perfekt, denn hier stehen auch etliche Obstbäume, und es ist viel Platz, um mit den Kindern und Jugendlichen eine Blühwiese zu errichten“, erläuterte Narup. Die künftigen Bewohner brauchen schließlich in direkter Umgebung auch Nahrung.

Ein Gesicht als Vorlage aus dem Malwettbewerb

Nach einer Corona-Pause startete der VUT in diesem Jahr mit den Restarbeiten. Ein Fundament wurde ausgehoben und das ca. 3,5 Tonnen schwere Bauwerk aufgestellt, was zuvor in zirka 700 Arbeitsstunden in Hedeper konstruiert wurde.

Nun wurde es durch den VUT an die Schützengesellschaft übergeben, einschließlich feierlicher Enthüllung. Entsprechend der Sieger-Malvorlage hat das Insektenhotel eine Art Gesicht. Die Vorlage stammt von Juli Fricke. „Wir möchten uns bei allen Mitwirkenden und den Sponsoren bedanken. Ohne Unterstützung der Gemeinde und des Dachdeckermeisters Tobias Malik wäre das nicht umsetzbar gewesen“, sagte Mike Saust.

Lesen Sie mehr Artikel über Wolfenbüttel und Umgebung:

Vodafone-Störung in Halchter seit Mittwochmittag behoben

Maßgeschneidert in Wolfenbüttel

Unfall bei Groß Denkte- 21-Jähriger verletzt

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de