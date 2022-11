Unfall bei Groß Denkte: 21-Jähriger verletzt

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Mittwochvormittag ein 21-jähriger Autofahrer mit seinem Auto auf der Kreisstraße zwischen Mönchevahlberg und Groß Denkte nach links von der Fahrbahn abgekommen. Er fuhr durch den Straßengraben, prallte gegen eine Feldauffahrt und kam erst auf der Fahrbahn wieder zum Stillstand.

Der 21-Jährige verletzte sich leicht und wurde in das städtische Klinikum Wolfenbüttel gebracht. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro, es wurde abgeschleppt.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Wolfenbüttel:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de