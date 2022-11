Wolfenbüttel. Eine Seniorin wurde in Wolfenbüttel Opfer eines Raubüberfalls. Zwei Jugendliche haben ihr die Handtasche gestohlen und die Frau leicht verletzt.

Polizei Wolfenbüttel Raubüberfall in Wolfenbüttel – Jugendliche klauen Handtasche

Eine Senioren ist Opfer eines Raubüberfalls geworden, der sich in Wolfenbüttel in der Cranachstraße auf der Höhe des Durchganges zum Sportplatz Linden am Sonntag, 13. November, gegen 13.40 Uhr ereignet hat. Zwei bis dahin unbekannte junge Männer haben sich der 74-Jährigen genähert und einer der Unbekannten hat dann die Handtasche unter Gewaltanwendung aus dem Korb des Rollators entwendet, berichtet die Polizei.

Anschließend seien die Unbekannten mit der Handtasche des Opfers in Richtung der dortigen Schule geflüchtet. Nach verschiedensten Zeugenhinweisen konnte ein Tatverdächtiger kurze Zeit später auf dem Gelände eines Rohstoffbetriebes an der Bundesstraße 79 in Wolfenbüttel festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Dieser hatte noch versucht, sich vor der Polizei zu verstecken, heißt es weiter.

Die Senioren in Wolfenbüttel hat leichte Verletzungen erlitten

Unter Einbeziehung der Staatsanwaltschaft Braunschweig führten weitere Ermittlungen noch am Sonntagnachmittag zur Feststellung des zweiten Tatverdächtigen, so die Polizei. Bei den Tatverdächtigen handele es sich um zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren aus Wolfenbüttel.

Diese kommen auch für zwei ähnliche Taten vom 9. Oktober und vom 4. November in Betracht. Hierzu dauern die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft an. Der zunächst vorläufig festgenommene Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Seniorin hatte bei der Tat leichte Verletzungen erlitten und war noch vor Ort vom alarmierten Rettungsdienst betreut worden, so die Polizei.

