Gelebte Inklusion beim Basar in Wolfenbüttel

Der vorweihnachtliche Basar der Lebenshilfe Am Blauen Stein machte am Wochenende schnell vergessen, dass derzeit noch spätherbstliche Temperaturen den Nachmittag bestimmen und dass die Adventszeit erst in zwei Wochen beginnt. Und dieser Basar stimmte ein. Er machte Appetit auf die kommende Zeit. Noch ist wegen Corona Vorsicht geboten, deswegen hatten die Veranstalter alles ins Freie gelegt. Aber, und das ist das Wichtigste, dieser voradventliche Basar der Lebenshilfe ist ein Integrationstreff. Menschen mit und ohne Behinderung begegnen sich. So betonte der Geschäftsführer der Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel, Bernd Schauder, auch den inklusiven Charakter der Veranstaltung: „Es ist normal, verschieden zu sein“, sagte er.

Christbaumschmuck aus den Werkstätten verkauft

Der stellvertretende Landrat Uwe Schäfer eröffnete den Basar und hob hervor, dass dies der allererste Wolfenbütteler Weihnachtsmarkt sei, der seine Tore öffne. Schäfer lobte den Mut der Lebenshilfe, auch in diesem Jahr den Basar stattfinden zu lassen. Trotz allem sei aber immer noch Vorsicht angesagt. Wichtig sei es, diesen Markt zum Anlass zu nehmen, um Gespräche zu führen: „Es gibt in der jetzt beginnenden Advents- und Weihnachtszeit eine ganze Menge zum Nachdenken.“

Nicht nur Gucken nach einem Weihnachts- oder einem Nikolausgeschenk war angesagt. Dieser Basar ist immer wieder auch ein Treffpunkt, ein Austausch, ein Kennenlernen, ein Wiedersehen. Kuchen und Glühwein, dampfende Pommes und deftige Currywurst, alkoholfreier Punsch, Gegrilltes, Waffeln oder Vegetarisches brachten immer wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher des Marktes ins Gespräch, sei es in den Warteschlangen oder beim Genießen. Vieles, was in den Werkstätten der Lebenshilfe Dekoratives oder Kunsthandwerkliches hergestellt wurde – Nisthäuschen oder Christbaumschmuck beispielsweise –, wechselte den Besitzer.

Dann war da wieder die traditionelle Tombola mit Preisen vom Akku-Staubsauger über Handmixer und Spielesammlungen bis hin zum Werkzeugkoffer. Und für Kinder gab es ganz besondere Attraktionen: Ein Karussell drehte sich, und ein Puppentheater lud zu Geschichten von Prinzessinnen und Rittern ein. Und auch am großen, warmen Feuerkorb Stockbrot zu backen, war ein Erlebnis für Kleine und nicht so Kleine.

