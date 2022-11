Mehrere Fahrer flüchten im Kreis Wolfenbüttel vom Unfallort

Ein Fahrer hat am Freitag Unfallspuren an seinem Auto vorgefunden. Zuvor hatte er seinen weißen Kia Sporttage mit Braunschweiger Kennzeichen (BS) von 5.30 bis 14.30 Uhr auf dem Parkstreifen der Gebrüder-Welger-Straße in Wolfenbüttel abgestellt, informiert die Polizei. Als er sein Auto wieder in Betrieb nehmen wollte, entdeckte er den Schaden, der sich auf zirka 5000 Euro beläuft. Der Unfallverursacher war geflüchtet. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 9330 entgegen.

Blumenkübel beschädigt

In einer Grundstückszufahrt am Schöppenstedter Weg in Kneitlingen hat ein bislang Unbekannter zwischen Mittwoch, 9. November, 18 Uhr, und Donnerstag, 10 November, 8 Uhr, einen Blumenkübel beschädigt. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte nach Angaben der Polizei unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Wolfenbüttel bittet um Hinweise unter (05331) 9330 oder (05332) 946540.

Unfallflucht vom Tedi-Parkplatz

Ein Unbekannter hat am Freitag, 11. November, zwischen 11.30 und 12 Uhr einen roten VW Golf mit Wolfsburger Kennzeichen (WOB) auf dem Parkplatz des Tedi-Marktes in Cremlingen beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Dies teilt die Polizei mit. Zeugen bittet die Polizei Wolfenbüttel, Hinweise unter (05331) 9330 oder bei der Polizeistation Cremlingen unter (05306) 932230 zu melden.

Unbekannte stehlen Holzlatten von Bank

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Montag, 24. Oktober, und Freitag, 28. Oktober, eine Sitzbank an der Heinrich-Eberhardt-Straße in Wolfenbüttel beschädigt und sämtliche Holzlatten der Rückenlehne gestohlen. Dies teilt die Polizei mit. Zeugen können Hinweise bei der Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 9330 melden.

red

