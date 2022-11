Wolfenbüttel. Erneut kam es in Wolfenbüttel zu Containerbränden, die dieses Mal auch ein Wohnhaus bedrohten. Mehrere Wehren waren Dienstagnacht im Einsatz.

Die Feuerwehr brachte die Containerbrände in der Wolfenbütteler Rubensstraße unter Kontrolle.

Brandstiftung Feuerwehr rückt aus: Erneute Müllcontainerbrände in Wolfenbüttel

Mehrere Müllcontainer samt einer Holzeinzäunung haben in der Nacht von Montag auf Dienstag an der Rubensstraße in Wolfenbüttel gebrannt. Dabei bedrohten die meterhohen Flammen ein nahe gelegenes Wohnhaus. Kurz nach 1 Uhr nachts wurden die zuständigen Feuerwehren aus Linden und Halchter alarmiert. Relativ schnell konnten die Einsatzkräfte die Flammen eindämmen. Nach zirka 40 Minuten waren auch die Nachlöscharbeiten beendet. Die Einsatzstelle wurde anschließend der Polizei für weitere Ermittlungsarbeiten übergeben.

In den vergangenen Wochen kam es in den umliegenden Straßen bereits zu mehreren Containerbränden. Auch in diesem Fall kann nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort davon ausgegangen werden, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde.

