Unfall in Wendessen: Auto kollidiert mit Radfahrer

Wolfenbüttel. Polizei-Meldungen: Bei dem Unfall hat sich am Montagmorgen ein Mann leicht verletzt. In Wolfenbüttel wiederum treiben falsche Handwerker ihr Unwesen.

Im Wolfenbütteler Ortsteil Wendessen hat sich am Montag ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, wollte der 51-Jährige gegen 7.50 Uhr offenbar die Leipziger Allee queren – hierbei übersah er „vermutlich aus Unachtsamkeit“ das in gleiche Richtung fahrende Auto einer 56-jährigen Frau.

„Es kam zur seitlichen Kollision“, berichtet Wolfenbüttels Polizei. Der verletzte Radfahrer kam mit dem Rettungsdienst in das Städtische Klinikum nach Wolfenbüttel. Am Auto wie auch am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro.

Wolfenbüttel: Falsche Handwerker unterwegs

Ein Mann hat am Montag in Wolfenbüttel Bargeld und Schmuck aus zwei Wohnungen gestohlen. Er täuschte zwei Seniorinnen vor, Handwerker zu sein. „Der Unbekannte hatte angegeben, dass es im Nachbarhaus zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei und er nun die Leitungen in der Wohnung überprüfen müsse“, erklärt die Polizei.

Die erste Tat ereignete sich am 18. Oktober gegen 14.30 Uhr in der Straße Grüner Platz. Hier gelangte ein Täter mit dem Vorwand in das Haus und stahl Schmuck. Die zweite Tat geschah am 24. Oktober zwischen 10.30 und 10.45 Uhr. Nachdem der angebliche Handwerker die Wohnung im Wielandweg verlassen hatte, stellte die Bewohnerin den Diebstahl von Bargeld fest. Der Täter hatte eine günstige Gelegenheit genutzt.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Wolfenbütteler Polizei unter der Telefonnummer (05331) 9330 entgegen.

red

