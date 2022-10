Gefahrguteinsatz in Wolfenbüttel: Brennbare Flüssigkeit läuft aus

Auslaufende, brennbare Flüssigkeiten haben am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr für einen Gefahrguteinsatz der Feuerwehr gesorgt. Nach Angaben des Kreisbrandmeisters vor Ort bemerkten Mitarbeiter bei der Anlieferung von Lösungsmitteln auf einem Firmengelände in der Halberstädter Straße in Wolfenbüttel, dass ein Gebinde mit brennbaren Flüssigkeiten undicht war. Geringe Mengen der Flüssigkeit tropften in einer Lagerhalle von der Ladefläche eines Lkw.

Die Feuerwehr Linden und der Gefahrgutzug-West der Kreisfeuerwehr waren im Einsatz. Die anrückenden Fahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst sammelten sich auf dem Parkplatz an der Lindenhalle. Relativ schnell konnte ein Trupp mit Atemschutzgeräten das Leck auf der Ladefläche des Lkw beseitigen. Die geringen Mengen der brennbaren Flüssigkeit behandelten die Einsatzkräfte mit Bindemitteln.

Nach Auskunft des anwesenden Kreisbrandmeisters bestand so für Mitarbeiter und Bevölkerung keine Gefahr mehr. Die ersten Einsatzkräfte konnten bereits nach der erfolgten Lageerkundung wieder einrücken. Nach etwa 45 Minuten war der Einsatz beendet. Verletzte gab es nicht.

