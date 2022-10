Kita-Außengelände in Halchter ist jetzt fertig

Nachdem auf dem Außengelände der Kindertagesstätte Halchter bis Ende September umfangreiche Sanierungsarbeiten stattgefunden haben, ist die gesamte Sanierung nun abgeschlossen. Das teilt die Stadt Wolfenbüttel mit. In vorherigen Jahren wurde demnach bereits im ersten Bauabschnitt ein Teilbereich der Kita- und Hortfläche bearbeitet sowie im zweiten Abschnitt der Außenbereich der Krippe umgestaltet.

Mit den diesjährigen Baumaßnahmen zum dritten Abschnitt sollte auch der verbliebene Bereich in die angrenzenden Flächen gestalterisch und funktional eingegliedert werden. Dabei stand eine naturnahe Gestaltung im Vordergrund, welche mit Hilfe von verschiedenen Holz- und Natursteinelementen sowie neuen Bepflanzungen umgesetzt wurde.

Kosten liegen bei etwa 130.000 Euro

Ergänzt wurden ein zentral gelegener Spielhügel inklusive Kriechtunnel und Holzpodeste, Sandspielflächen sowie neue Spielgeräte. Zu letzteren gehören beispielsweise eine Hangrutsche, eine Netzkletteranlage oder ein Multifunktionsspielgerät. Die Kosten für die bauliche Umsetzung des dritten Bauabschnitts belaufen sich auf etwa 130.000 Euro.

„Nach Aussage der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kita Halchter, die an der Entwicklung des Umgestaltungskonzepts beteiligt waren, können die Kinder nun das Gelände als neuen Erfahrungsraum wahrnehmen“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. „Das Außengelände ist in unterschiedliche Funktionsbereiche eingeteilt, regt das fantasievolle Spiel an und ermöglicht vielfältige Bewegungsmöglichkeiten: Man kann klettern, springen, kriechen, in den Hängenetzen verweilen. Die unterschiedlichen Spielebenen laden zum Experimentieren und Erkunden ein.“

red

