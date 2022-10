Diebe brechen in Imbisswagen im Kreis Wolfenbüttel ein

Wolfenbüttel. Zudem gab es in einem Gewerbebetrieb in der Frankfurter Straße einen Einbruch. Der Gesamtschaden beider Taten liegt im fünfstelligen Bereich.

In Sickte im Kreis Wolfenbüttel sind zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag Täter in einen Imbisswagen in der Bahnhofstraße eingebrochen. Die Täter wirkten gewaltsam auf die Verkaufsklappe des Imbisswagen ein und gelangten auf diese Weise in den Anhänger, schreibt die Polizei. Im Tatverlauf wurde eine Kasse mit einer unbekannten Bargeldsumme entwendet. Der Gesamtschaden muss ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Sickte unter (05305) 912180 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Wolfenbütteler Gewerbebetrieb

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag sind bislang Unbekannte in einen Gewerbebetrieb in der Frankfurter Straße eingedrungen und haben neben einem Pkw auch zahlreiche Fahrzeugdokumente und zahlreiche Fahrzeugschlüssel gestohlen. Der Gesamtschaden beträgt mindestens 10.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 9330 entgegen.

