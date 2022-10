Informationen zur „Woche der Seelischen Gesundheit“

Der Sozialpsychiatrische Dienst im Landkreis Wolfenbüttel (SpDi) informiert mit Aktionen zur Woche der Seelischen Gesundheit (10. bis 20. Oktober) über eigene Beratungsangebote.

Der SpDi ist eine Beratungsstelle im Gesundheitsamt für Menschen in schwierigen Lebenssituationen oder mit psychischen Erkrankungen. Die Beratungsstelle steht auch Angehörigen und anderen ratsuchenden Menschen zur Seite. Die diesjährige Woche der Seelischen Gesundheit hat das Motto „Reden hebt die Stimmung – Seelisch gesund in unserer Gesellschaft“ und wird vom Aktionsbündnis Seelische Gesundheit veranstaltet.

Während der Aktionswoche wird der SpDi mit einem mobilen Informationsstand in Stadt und Landkreis Wolfenbüttel auf sein Beratungsangebot aufmerksam machen. Mit diesem niedrigschwelligen Kontaktangebot möchten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises das persönliche Gespräch suchen und über das Thema seelische Gesundheit und psychische Erkrankungen aufklären. Der Auftakt mit dem Informationsstand ist am 11. Oktober ab 10 Uhr am Bankhaus Seeliger in Wolfenbüttel.

Ein weiteres Angebot richtet sich an Angehörige von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Das Team des SpDi lädt diese zu einem ersten Treffen einer neuen Gruppe für Angehörige von Menschen mit psychischen Erkrankungen ein, eine Voranmeldung ist nicht nötig. Das Treffen findet statt am Mittwoch, 12. Oktober 2022 um 16 Uhr ins Gesundheitsamt, Friedrich-Wilhelm-Straße 2a in Wolfenbüttel.

Das Team des Sozialpsychiatrischen Dienstes beantwortet gerne Fragen zur Aktionswoche und dem eigenen Beratungsangebot unter (05331) 84 530.

Mehr Information zum SpDi unter: www.lkwf.de/Sozialpsychiatrischer-Dienst

Informationen zu den Veranstaltungen im Rahmen der Woche der Seelischen Gesundheit gibt es unter: www.seelischegesundheit.net

red

