Auto überschlägt sich im Kreis Wolfenbüttel: Frau schwer verletzt

Zu einem schweren Unfall ist es am Freitagabend im Kreis Wolfenbüttel gekommen. Wie die Polizei berichtet, hat sich eine 30-jährige Autofahrerin mit ihrem Golf auf der Landstraße zwischen Dettum und Ahlum überschlagen. Sie sei in einer Rechtskurve nach rechts von der Straße abgekommen und überfuhr einen Leitpfosten.

Vermutlich durch das Gegenlenken verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, stieß auf der linken Seite gegen einen Baum und überschlug sich.

Dadurch wurde die Autofahrerin schwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Wolfenbüttel:

Einbrecher werden in Wolfenbüttel in die Flucht geschlagen

Zu zwei versuchten Einbrüchen ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Wolfenbüttel gekommen. Im ersten Fall schnitten drei bisher unbekannte, männliche Personen zwei Zaunelemente und eine Sichtschutzplane auf, um auf das Grundstück in der Straße „Im Blumengarten“ in Wolfenbüttel zu gelangen.

Beim Annähern an das Gebäude löste jedoch sowohl die Überwachungstechnik als auch die Hausbeleuchtung aus, weshalb die unbekannten Personen in die Flucht geschlagen wurden. Die Polizei stellte zahlreiche Beweise sicher, die Ermittlungen dauern an. Der entstandene Schaden wird auf gut 1.200 Euro geschätzt.

Bei einem weiteren versuchten Einbruch hebelten bisher unbekannte Täter in der Teichwiese in Uehrde ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Räumlichkeiten. Das Gebäude wurde durchsucht, jedoch wurden keine Gegenstände gestohlen.

Der entstandene Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer (05331) 9330 entgegen.

red

