Apfelherbst In Wolfenbüttel beginnt der Apfelherbst

Apfel- und Erntefeste, ein Obstbaumschnittkurs, ein Workshop zur Obstweinbereitung, Führungen und vieles mehr steht für den diesjährigen Apfelherbst auf dem Programm. Zum vierten Mal wird dieser nun eingeläutet. Bis in den Februar hinein werden mehr als 20 Veranstaltungen rund um den Apfel angeboten, eine der wichtigsten Obstsorten unserer Breitengrade, erklärt der Landkreis Wolfenbüttel. Der Apfel sei wichtig für die ökologische Vielfalt, gleichzeitig aber auch ein Wirtschaftsfaktor. Mostereien und Obsthöfe hoffen daher auf eine gute Ernte und auf viele Menschen, die gerne einen frischen Apfel essen.

Regionale Produkte und Nachhaltigkeit sowie Aktionen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, werden gezielt durch den Landkreis Wolfenbüttel gefördert und angestoßen, so auch der Apfelherbst im Braunschweiger Land.

Apfelsammelaktion und vieles mehr

Dieser findet seit 2017 jährlich statt, eine Ausnahme bilden dabei die Jahre 2020 und 2021. Organisiert wird die Veranstaltungsreihe unter der Federführung des Landkreises Wolfenbüttel von einigen lokalen Institutionen und Verbänden.

Ein Highlight der Reihe soll die Apfelsammelaktion am Dienstag, 27. September, werden, zu der ab 16 Uhr, interessierte Helferinnen und Helfer eingeladen sind. Entlang der kreiseigenen Flächen werden dann Äpfel geerntet und gemostet, der Erlös soll in gemeinwohlorientierte Projekte fließen.

Programm und weitere Informationen

Ein Flyer des Tourismusverbandes Nördliches Harzvorland informiert über die vielfältigen weiteren Veranstaltungen des Apfelherbstes, die für Jung und Alt angeboten werden. Erhältlich ist dieser in den Tourist-Informationen im Landkreis Wolfenbüttel, bei den Veranstalterinnen und Veranstaltern des Apfelherbstes im Landkreis Wolfenbüttel sowie in den Hauptverwaltungsgebäuden der Samt- und Einheitsgemeinden, der Stadt Wolfenbüttel und in der Landkreisverwaltung.

Weiterführende Informationen zu den Veranstaltungen sowie den teilnehmenden Akteuren gibt es auch auf den Internetseiten des Tourismusverbandes. Eine digitale Karte ist außerdem online unter www.noerdliches-harzvorland.com/genuss-kulinarik/apfelherbst-2022-teilnehmer abrufbar.

red

