Schwerverletzter nach Unfall zwischen Schöppenstedt und Evessen

Ein Autofahrer ist auf der Landesstraße 625 zwischen den Orten Evessen und Schöppenstedt von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Wie die Polizei Wolfenbüttel berichtet, war der 52-Jährige am frühen Samstagmorgen gegen 6.15 Uhr vermutlich übermüdet.

Dadurch kam er links von der Fahrbahn ab und krachte gegen den Baum. Durch den Zusammenstoß entwurzelte er diesen. Der Fahrer verletzte sich schwer und an seinem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mannes und leitete ein Verfahren ein.

Wolfenbüttel: Autofahrer kollidiert mit geparktem Pkw

Auf der Leipziger Straße in Wolfenbüttel ist ein Autofahrer am Samstagvormittag gegen 11.10 Uhr mit einem parkenden Auto zusammengestoßen. Nach einer Meldung der Polizei war der 31-jährige Fahrer abgelenkt und achtete nicht auf den Fahrbahnverlauf. Dadurch kollidierte sein VW Polo mit einem ordnungsgemäß geparkten Auto am Fahrbahnrand. Der 31-Jährige verletzte sich leicht. Der Sachschaden liegt bei etwa 4.000 Euro.

Fahrraddiebstahl in Wolfenbüttel – Polizei sucht Hinweise

Bislang unbekannte Täter haben am Freitagnachmittag zwischen 16 und 22 Uhr ein abgestelltes Fahrrad gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, stand das Fahrrad in der Neuen Straße in Wolfenbüttel und war mit einem Zahlenschloss abgeschlossen. Die Täter hatten das Schloss mit einer Zange oder einem Bolzenschneider durchgekniffen.

Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein goldenes Mixedrad der Marke Neckermann Garelli. Die Polizei Wolfenbüttel bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (05331) 9330.

red

