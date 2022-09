Wolfenbüttel: Unbekannte stehlen Pakete aus Transporter

Wolfenbüttel. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte zwei Pakete aus einem weißen Transporter gestohlen. Der Polizei-Überblick in Wolfenbüttel.

Aus dem Transporter eines Logistikunternehmens stahlen Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwei Pakete. (Symbolfoto)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht, zwischen Donnerstag 18 Uhr und Freitag 6.30 Uhr, zwei Pakete aus einem Transporter gestohlen. Wie die Polizei berichtet stand der weiße Citroën Jumper / Relay in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße in Wolfenbüttel. Ein Logistikunternehmen benutzt das Fahrzeug nur für ihre Lieferungsfahrten. Die Polizei bittet um Hinweise unter (05331) 9330.

Einbruch im Remlinger Freibad: Polizei sucht nach Zeugen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat sich ein Einbruch in der Schöppenstedter Straße in Remlingen ereignet. Nach einer Meldung der Wolfenbütteler Polizei hebelten Unbekannte dir Tür zum Verkaufsraum des Kiosks im Remlinger Freibad auf. Die Polizei sucht nach Hinweisen und bittet Zeugen, sich unter (05331) 9330 oder unter (05332) 946540 zu melden.

Sachbeschädigung in Dettum: Mann entdeckt große Beule in Pkw

Ein unbekannter Täter hat zwischen Mittwochabend um 18 Uhr und Samstagvormittag einem geparkten Pkw eine große Beule zugefügt. Wie die Polizei berichtet, stellte ein Mann bereits am Mittwoch, den 31. August, seinen schwarzen Mercedes Kombi (C-Klasse) auf der Hauptstraße in Dettum zum Parken ab.

Als er das Fahrzeug am Samstag, den 03. September, gegen 11 Uhr wieder benutzen wollte, bemerkte er eine größere Beule im Auto. Diese Beule entstand augenscheinlich durch einen Tritt oder Schlag gegen das Karosserieblech im Bereich des hinteren, linken Kotflügels. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter (05331) 9330 oder (05331) 932230 entgegen.

red

