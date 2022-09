Wolfenbüttel. In Groß Stöckheim brannte am Mittwochabend eine Hecke am Bahndamm. Die Feuerwehr musste die Bahnstrecke während des Löschvorgangs sperren.

Am Mittwochabend brannte in Groß Stöckheim am Bahndamm erneut eine Hecke. Die Feuerwehr sperrte die Bahnstrecke für die Löschung des Feuers ab.

Feuerwehr Wolfenbüttel Wolfenbüttel: Erneuter Brand an den Bahngleisen in Groß Stöckheim

Am Mittwochabend hat es erneut im Gebiet des Kleingartenvereins „Katzenmeer“ im Stadtteil Groß Stöckheim in Wolfenbüttel gebrannt. Nach einer Meldung des Stadtfeuerwehr-Presseteams stand eine Hecke am Bahndamm auf einer Breite von mehreren Metern in Flammen.

Die Ortsfeuerwehr Groß Stöckheim und die Ortsfeuerwehr Wolfenbüttel konnten den Brand in der Nacht löschen. Dazu verlegten sie eine Schlauchleitung von der Straße „Am Bache“. Während die Feuerwehr den Brand löschte, musste sie die Bahnstrecke sperren. Gegen 0.30 Uhr konnten die Einsatzkräfte die Bahnstrecke wieder freigeben.

