Grüne im Reitlingstal: Wald ist mehr als nur Bäume

„Wir müssen lernen, systemisch zu denken und zu handeln“, dieser Satz von Kalle Weber stand als Leitmotiv über dem Treffen mit Marie Kollenrott, Landtagsabgeordnete der Grünen, und Nico Söhnel, Grünen-Direktkandidat im Wahlkreis 9, Wolfenbüttel-Nord. Der Kreisverband Wolfenbüttel der Grünen hatte das Treffen mit dem Wald- und Forstexperten und ehemaligen Forstbeamten Weber initiiert, um vor Ort die Probleme, denen Wald und Forst durch Klimaerhitzung, Schädlinge, aber auch die Bewirtschaftung ausgesetzt sind, zu veranschaulichen. Der Parkplatz an der Gaststätte Reitling bot sich als Ausgangspunkt an, da man von dort aus einen guten Blick auf die Hänge des Reitlingstals hat, heißt es in der Pressemitteilung des Kreisverbands.

Auf den ersten Blick idyllisch

Auf den ersten Blick sieht alles grün und idyllisch aus, bei näherem Hinsehen bemerkt man allerdings, dass in weiten Bereichen das Kronendach nicht mehr geschlossen ist, es also einen starken Holzeinschlag gegeben hat, der Wald „heißgeschlagen“ wurde, so dass die Bäume im Randbereich vermehrtem Hitzestress ausgesetzt sind, heißt es in der Mitteilung. Buchen reagierten besonders empfindlich. Übrig bliebe dann nur eine Art „Waldkulisse“, die mit einem natürlichen und ökologisch leistungsfähigen Wald kaum mehr etwas gemein habe. Gut zu identifizieren waren auch die Bereiche, die stärker einer natürlichen Entwicklung überlassen wurden und damit in einem gesünderen Zustand waren. Ein Spaziergang führte in den Wald hinein, um die Strukturen von innen zu betrachten. Weber wies auf die Zusammensetzung hin; positiv anzumerken sei die Artenzusammensetzung – viele unterschiedliche heimische Laubbaumarten, aber leider kaum alte „erwachsene“ Bäume, stattdessen ein „Altersklassenwald“, das heißt, nur Bäume einer beziehungsweise zweier Altersklassen, zudem ziemlich jung. „Ein solcher Wald bleibt ökologisch aber auch wirtschaftlich weit hinter den Möglichkeiten“, resümierte Weber.

Das sagen die Grünen

„Bei der Art der Bewirtschaftung muss sich dringend etwas ändern; hier ist das Land in der Pflicht verbindliche Vorgaben zu machen, die dem Wald in seiner ganzen Komplexität gerecht werden“, sagte Kollenrott. Söhnel ergänzte: „Mir hat der Besuch auch vermittelt, dass man genauer hinschauen muss, um die Zusammenhänge zu begreifen. Systemisches Denken ist unerlässlich.“ „Ein ernsthaftes Monitoring der Waldflächen, egal ob Landschaftsschutz-, Naturschutz- oder FFH-Gebiet ist dringend auch auf Kreisebene erforderlich“, ergänzte Ulrike Siemens vom Kreisverband.

red

