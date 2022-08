Wolfenbüttel. In der Nacht zu Samstag haben in Wolfenbüttel zwei Müllcontainer gebrannt. Ein Zeuge bemerkte das, rief die Feuerwehr – und löschte kurzerhand selbst.

Wolfenbüttels Feuerwehr rückte in der Nacht zu Samstag in die Dürerstraße an: Dort brannten zwei Müllcontainer. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild)

Polizei Wolfenbüttel Container in Wolfenbüttel brennen – Zeuge löscht selbst

Gegen 2 Uhr am Samstagmorgen haben in Wolfenbüttel zwei Müllcontainer in der Dürerstraße gebrannt. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Zeuge das Feuer beim Blick aus dem Fenster bemerkt. Nachdem er die Feuerwehr gerufen hatte, „zögerte er nicht lange und löschte mit zwei Bekannten zusammen den Brand“, heißt es.

Die eintreffende Feuerwehr musste somit nur noch Nachlöscharbeiten durchführen. Die beiden Müllcontainer sind laut Polizei komplett zerstört. An einem daneben parkenden Auto und einem Baum auf dem Nachbargrundstück entstanden durch den Brand ebenfalls Schäden. Die Polizei schätzt diesen auf ungefähr 5.000 Euro. Hinweise an die Wolfenbütteler Ermittler: (05331) 9330.

Regiomat in Semmenstedt aufgehebelt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde zudem in Semmenstedt ein sogenannter Regiomat aufgebrochen. Der Betreiber des Automaten stellte in der Nacht fest, dass der Automat aufgehebelt war und die Geldkassette mit ungefähr 300 Euro Inhalt fehlte. Laut dem Betreiber kommt es regelmäßig zu Regiomaten-Aufbrüchen. Auch hier nimmt die Polizei Täterhinweise entgegen.

