Brände – Bahnstrecke zwischen Braunschweig und Wolfenbüttel dicht

Wegen mehrerer Brände an einer Kleingartenanlage in Groß Stöckheim ist am späten Mittwochnachmittag die Bahnstrecke zwischen Wolfenbüttel und Braunschweig gesperrt worden. Die Bundespolizei teilte auf Nachfrage mit, dass die Streckensperrung etwa eine Stunde von 16.30 bis 17.20 Uhr anhielt. Wie die Stadtfeuerwehr mitteilt, brannte es an fünf Stellen, unweit der Straße „Am Bache“ direkt neben der Kleingartenanlage gelegen.

Unter anderem loderten die Flammen auf einer Fläche von rund 200 Quadratmeter am Rand eines Feldes, Teile eines Baumes und Sträucher brannten an einer anderen Stelle, zudem kam es zu zwei kleineren Entstehungsbränden. Die Ortsfeuerwehr Groß Stöckheim sowie ein Tanklöschfahrzeug aus Leiferde befanden sich etwa 90 Minuten lang von 16 bis 17.30 Uhr an den Brandstellen.

red

