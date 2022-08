Sportanlage Salzdahlum: B-Platz ab Frühjahr wieder nutzbar

Wolfenbüttel. Die Umbauarbeiten an der Sportanlage Salzdahlum gehen voran. Nach Stadtangaben soll der B-Platz ab Frühjahr wieder genutzt werden können.

Im Juli haben die Bauarbeiten auf dem Gelände der Sportanlage in Salzdahlum begonnen. Der hintere Teil des Sportgeländes wird grundlegend neugestaltet. Die Baumaßnahme ist Teil des städtischen Sport-Entwicklungskonzeptes, das den Bau von drei weiteren Kunstrasen-Spielfeldern im Stadtgebiet vorsieht. Die Maßnahme in Salzdahlum wird mit 400.000 Euro vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport aus dem Programm „Wir machen Sport“ gefördert, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung.

Kunstrasen für B-Platz

Der B-Platz in Salzdahlum wird als Kunstrasen-Spielfeld hergestellt, bekommt eine moderne LED-Flutlichtanlage, neue Ballfangzäune und Ausstattung sowie eine kleine Zuschauertribüne. Darüber hinaus wird eine kleine Leichtathletikanlage gebaut, die für 100-Meter-Lauf, Weitsprung und Kugelstoßen ausgelegt ist, heißt es weiter. Die alte Anlage war marode und nicht mehr verkehrssicher, so die Stadt.

Der Jugendplatz wird überarbeitet und kann zukünftig mit einem neu angelegten Bolzplatz und einem Streetballkorb auf einer Kunststoff-Fläche aufwarten. Der Unterstand, die Boulebahn und das Beach-Volleyballfeld bleiben erhalten.

Abgerundet wird die Anlage durch eine Neubepflanzung mit knapp 40 Bäumen und zahlreichen Sträuchern und Bodendecker-Pflanzen sowie einfachen Parkmöglichkeiten auf Schotterrasen an der Straße Am Klostergarten für die zukünftigen Nutzer und Nutzerinnen der Sportanlage.

Nutzung ab Frühjahr 2023

Die Bauarbeiten unterliegen wegen des darunterliegenden Bodendenkmals „Gartenanlagen des Schlosses Salzdahlum“ einer archäologischen Begleitung und Dokumentation, so die Stadt weiter. Die Tiefbauarbeiten sollen größtenteils bis zum Jahresende abgeschlossen sein, damit der B-Platz in neuem Gewand ab Frühjahr 2023 wieder für den Trainings- und Spielbetrieb zur Verfügung stehe. Die Bepflanzung und offene Restarbeiten seien dann für den Spätwinter, Anfang 2023, vorgesehen.

red

