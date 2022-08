Kreis Wolfenbüttel: Auto erfasst Mofafahrer beim Abbiegen

Wolfenbüttel. Bei einem Unfall nahe Schladen wurde am Samstag ein Mofafahrer verletzt. Just als er abbiegen wollte, versuchte ein PKW zu überholen.

Bei einem Unfall ist am Samstag gegen 10.15 Uhr ein Mofafahrer verletzt worden. Der 27-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei mitteilt, war der Wolfenbütteler auf der B82 zwischen Schladen und Isingen unterwegs. Hinter ihm fuhr eine 52-Jährige aus Berlin, die mit ihrer Familie unterwegs war. An der Abzweigung zur L511 in Richtung Göddeckenrode wollte der 27-Jährige nach links abbiegen. Nach eigenen Angaben hatte er rechtzeitig den Blinker gesetzt – was die PKW-Fahrerin mutmaßlich übersah. Sie setzte zum Überholen an und es kam zum Crash.

Unfall bei Schladen: 2.500 Euro Schaden

Der 27-Jährige stürzte auf die Straße und zog sich laut Polizei leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Klinikum Wolfenbüttel. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, heißt es weiter. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit rund 2.500 Euro an.

